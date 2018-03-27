الجزائر تنهزم أمام إيران 1-2
رياضة
27 مارس 2018 () - واج/س.أ
انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام نظيره الإيراني بنتيجة (2-1) الشوط الأول (0 -2) اليوم الثلاثاء بملعب ليبينو بمدينة غراز النمساوية، في لقاء ودي تحضيري.
وسجل أهداف اللقاء كل من ساردار عزمون (11) و مهدي تريمي (د 19) لإيران وفاروق شافعي (د 56) لفائدة الجزائر.
وكان الخضر قد فازوا في لقاء ودي يوم الخميس الماضي أمام تنزانيا (4-1)، بملعب 5 جويلية 62 بالجزائر العاصمة.
وتدخل هاتان المواجهتان الوديتان في إطار التحضيرات للجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 المقررة في سبتمبر المقبل ضد غامبيا.