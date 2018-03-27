صرح الحارس الدولي السابق للمنتخب الوطني، نصر الدين دريد، لـ”الخبر”، أن الخضر لعبوا دون خطة واضحة في اللقاء الودي الذي جمعهم أمس بمنتخب إيران.



وقال دريد: “لعبنا دون خطة في هذه المباراة ولم نر أي شيء سوى اللعب العشوائي، رغم أننا واجهنا منتخبا لا يمكننا وضعه ضمن المنتخبات القوية، حيث كان الأداء باهتا على طول الخط ولم أتفاجأ لمردود المنتخب الوطني لأني كنت أدرك ذلك، بما أننا لا نسير في الطريق الصحيح والطاقم الفني الحالي لم يغير أي شيء وما زالت الأمور على حالها”، مضيفا “حتى في مباراة تنزانيا لم أكن راضيا عن أداء المنتخب الوطني، رغم الفوز المحقق وبنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، حيث لم نلعب بالطريقة المطلوبة، وكان هدف الطاقم الفني هو النتيجة فقط، بغض النظر عن الأداء وذلك من أجل إسكات المنتقدين، ولكني أصر على التأكيد بأن أداء المنتخب الوطني ما زال بعيدا عن المستوى المطلوب”.



وقد تعجب المدرب السابق لفريق مولودية وهران لعدم منح الفرصة للحارسين صالحي وموساوي والاعتماد فقط على الحارس شاوشي الذي قال عنه: “الحارس الذي قال عنه المدرب الوطني إنه أحسن حارس في قارة إفريقيا، تلقى هدفا كان يمكن أن يتجنبه مع بداية المباراة التي واجهنا فيها إيران، حيث إن المهاجم ضرب الكرة برأسية من نقطة ضربة الجزاء ولم يتمكن من صدها. كما أني استغربت لعدم الاعتماد على الحارسين البديلين صالحي وموساوي. كما أني أبقى متعجبا لعدم توجيه الدعوة للحارس مبولحي الذي يعد أحسن الحراس في الجزائر وأحد أعمدة المنتخب الوطني ومن الضروري إعادته إليه خاصة في ظل تألقه في السعودية”.



