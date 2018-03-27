تفيد مصادر مطلعة بأن السلطات تنوي حجب الموقع الإلكتروني للشيخ محمد علي فركوس، على خلفية الزوبعة التي أثارتها كلمته الأخيرة حول الأشاعرة والصوفية والإخوان، التي رأت فيها الأوساط الدينية في بلادنا انحرافا ” خطيرا” من شأنه بث الفرقة والشقاق بين أبناء الشعب الواحد. وتوعد وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، خلال رده على فتوى فركوس التي نشرها على موقعه، بتطبيق قوانين الجمهورية على أصحاب الفكر المدخلي، وأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه ”الفرقة الطائفية”، على حد وصفه.



