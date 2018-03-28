

لقيت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ثلاث سيدات مصرعهن فيما توجد اثنتان في حالة حرجة جراء اختناقهن بغاز أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة بشقتهن ببلدية الدويرة بالجزائر العاصمة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الصادق كمال عن خلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر أنه تم ليلة أمس تسجيل حادثة اختناق بالغاز في حدود الساعة التاسعة بشقة تقع بتعاونية الفتح ببلدية الدويرة راح ضحيتها ثلاث سيدات فيما توجد اثنتين في حالة حرجة (إنعاش).

و أضاف إن الضحايا اللواتي تتراوح أعمارهن بين 32 و 38 سنة عاملات ويقمن في شقة مؤجرة، وقد تم نقل المتوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدويرة فيما تخضع البقية للعلاج بذات المستشفى.

وعرفت العملية تسخير ثلاث سيارات إسعاف لنقل وإسعاف الضحايا حسب الملازم كمال الذي أوصى بضرورة الاحتياط والالتزام بشروط السلامة و التأكد من التهوية مع كل استعمال لأجهزة التدفئة لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة.