انتقد القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، طريقة تعامل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع سكان قطاع غزة.

وكتب أبو مرزوق على حسابه في موقع "تويتر"، الثلاثاء، أنه: "في الوقت الذي يهاجم فيه عباس حركة حماس بكل وقت وحين، ويكيل لها الشتائم والاتهامات ويعاقب أهلنا في القطاع بمختلف الوسائل لا يهاجم الصهاينة".

وأضاف: "عند توعك رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تجده أول المتصلين للاطمئنان على صحته، وكل ما نتمناه أن يلتفت لمرضى القطاع ولا يمنع عنهم الهواء، ويعامل نتنياهو بالمثل".

وخضع نتنياهو لسلسلة من الفحوصات الطبية في مستشفى هداسا عين كرم، بعد إصابته بمرض فيروسي معتدل في الجهاز التنفسي العلوي. وقالت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، إن عباس هاتف نتنياهو ، للاطمئنان على صحته.

تجدر الإشارة إلى أن عباس قرر، قبل أيام، فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة، على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي اتهم حركة "حماس" بالمسؤولية الكاملة عنه.