أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، اليوم الأربعاء، أن الجزائر لديها "تجربتها الرائدة النابعة من قيمها وموروثها الحضاري ولا تنتظر دروسا من الآخرين"، داعيا إلى وضع "هذا الوطن الغالي فوق كل الاعتبارات والحسابات".

وأوضح بوحجة في كلمة له عقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والمعطيات الشخصية، مخاطبا الأجيال الناشئة : "كونوا فخورين بثورتكم وصونوا إرث آبائكم الذين بذلوا أغلى ما يملكون في سبيل الاستقلال، واعلموا أن لنا تجربتنا الرائدة النابعة من قيمنا وموروثنا الحضاري ولا ننتظر دروسا من الآخرين".

وأضاف رئيس المجلس، قائلا : "لا ديمقراطية ولا سيادة إلا في حضن هذا الوطن الغالي الذي يجب أن يوضع فوق كل الاعتبارات والحسابات".

وعن النصين القانونين اللذين تمت المصادقة عليهما، قال بوحجة أنهما "يندرجان في سياق مواصلة الإصلاحات الشاملة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الرامية إلى تعزيز استقلالية القضاء وتطوير قطاع العدالة وعصرنته وتحيين منظومتنا القانونية الوطنية بما يجاري ما بلغه المجتمع من تطور ويستجيب لما طرأ عليه من إشكالات وتعقيدات باتت النصوص القديمة والحالية عاجزة عن مجاراتها واستيعابها".