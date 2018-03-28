تم ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بعنابة ترحيل ما مجموعه 128 نازحا من دولة النيجر من عنابة إلى مركز العبور بتمنراست ليتم ترحيلهم فيما بعد إلى بلدهم الأصلي حسبما علم اليوم الأربعاء من رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بعنابة.

و أوضح عبد الحميد بوزيد بأن عملية الترحيل تندرج في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والنيجر والمتضمنة ترحيل الرعايا النيجريين إلى بلدهم الأصلي.

وتمت عملية الترحيل بعد تجميع هؤلاء النازحين من بينهم 17 امرأة وأكثر من 80 فردا من فئة الشباب القصر والأطفال على مستوى مقر الهلال الأحمر الجزائري بعنابة حيث تم التكفل بهم صحيا بالتعاون مع مصالح الصحة علاوة على منحهم بعض الألبسة والأفرشة ومستلزمات السفر حسب ذات المسؤول الذي أضاف بأن قافلة ترحيل هؤلاء الرعايا تتشكل من أربع حافلات لنقل المسافرين ترافقها فرق من الهلال الأحمر الجزائري.

جدير بالذكر أن عملية الترحيل السابقة شملت ما مجموعه 172 رعية نيجرية من عنابة باتجاه مركز العبور بتمنراست و منه إلى بلدهم الأصلي.