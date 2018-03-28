وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة سياسية واضحة للساحة الفرنسية من خلال خطاب مراسيم التكريم الوطني للضابط الدركي "أرنو بيلترام " الذي قتل خلال الهجمات الثلاثية الإرهابية التي نفذها الفرانكو مغربي رضوان لقديم الجمعة الماضي داخل سوبر ماركيت ببلدة "تريب" بالقرب من "كاركاسون " مضحيا بحياته من أجل إنقاذ آخر رهينة بقيت محتجزة بين أيدي المهاجم داخل "السوبر ماركيت".

وقال ماكرون في رسالته أن "ما اقترفه رضوان لقديم سيبقى وصمة عار على عائلته وعلى كل من يؤمن بهذه الديانة" مضيفا لما سبق و قاله مباشرة بعد سلسلة الهجمات الثلاثية يوم الجمعة الماضي حيث كيف الاعتداءات على أنها "هجوم إرهابي إسلاموي " مقاطعا بذلك الخطابات الرئاسية السائدة التي لم تكن تتحدث عن الإرهاب والإسلام في الوقت نفسه ( بمعنى أن الجهاديين ينفذون هجمات إرهابية باسم الإسلام). كما ربط ماكرون بين هجمات رضوان لقديم ومقتل امرأة يهودية في الدائرة الـ11 بباريس في إطار اعتداء معادي للسامية قائلا بأنها" النزعة الظلامية البربرية ذاتها التي قتل فيها الجهادي الضابط الدركي ".

وذكر ماكرون بأن المقدم الذي تمت ترقيته إلى رتبة عقيد أرنو بيلترام يجسد " ذهنية الفرنسي المقاوم " و "ضحى بحياته من أجل إنقاذ روح بريئة" مخاطبا الفرنسيين والحضور من الرؤساء السالفين والشخصيات السياسة والعامة ( 400 شخصية بساحة الأنفاليد) بأن عليهم أن يتحلوا بالمزيد من اليقظة والحذر من أجل التصدي للتهديد الإرهابي الداخلي النائم تحت الأنفاق بفرنسا.

للتذكير فإن هجمات تريب قرب كاركاسون الأخيرة قبل 5 أيام كانت قد خلفت 4 قتلى و 15 جريحا.