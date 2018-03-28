أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، مقتل القيادي في القاعدة موسى أبو داود، في غارة جوية نفذها في جنوب ليبيا، مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت القوات الأمريكية قد نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري بجنوب ليبيا وقتلت "إرهابيين"، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس. وذكرت مصادر أن من بين الإرهابيين القتلى، قيادي بارز في القاعدة.

يذكر أن الغارات الجوية الأجنبية على الجنوب الليبي ليست جديدة، إذ أعلن البنتاغون عن غارة مماثلة في جنوب الجفرة خلال الشهر الجاري، استهدفت موقعا لداعش. كما شنت "أفريكوم" غارات مماثلة سابقة.