أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ اليوم الأربعاء أن مصالح الولاية تقوم حاليا بالتحريات اللازمة لإيجاد الجيوب العقارية الملائمة لإنجاز حصة 4000 سكن ترقوي مدعم في صيغته الجديدة والتي خصصتها وزارة السكن والعمران والمدينة كحصة أولى للعاصمة.

وقال زوخ على هامش انعقاد الدورة العادية لأشغال المجلس الشعبي الولائي أن التحريات جارية حاليا من أجل إيجاد الجيوب العقارية الملائمة لإنجاز حصة 4000 مسكن ترقوي مدعم بالعاصمة، وقد تم فعلا تحديد هذه الجيوب كمرحلة أولى ويجري بخصوصها التحقيق العقاري اللازم لمعرفة ملائمتها لإقامة هذه الحصة.

وأضاف والي ولاية الجزائر أن حصة 4000 وحدة سكنية ترقوية مدعمة تبقى حصة أولية في الوقت الراهن، كما أن التحقيق العقاري سيشمل مستقبلا أكبر مساحة ممكنة من أجل تلبية طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية.