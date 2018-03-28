تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الأربعاء بوزارة الصحة مع ممثلي الأطباء المقيمين إلى الأسبوع المقبل، إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة طبيبتين مقيمتين وإصابة أخريين بالمركز الاستشفائي للدويرة، مثلما أوضحته الوزارة في بيان لها.

ويندرج هذا اللقاء المؤجل ضمن سلسلة الاجتماعات التي شرعت وزارة الصحة في عقدها مع الأطباء المقيمين في إطار اللجنة القطاعية المكلفة بهذا الملف، بغية إيجاد مخرج للانسداد الذي يتواصل منذ نحو خمسة أشهر نتيجة إضراب هؤلاء الأطباء من خلال حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وهو الوضع الذي زاده تأزما، إصرارهم على مقاطعة امتحانات شهادة التخصص.

وتتمثل أرضية المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون البالغ عددهم نحو 15 ألفا في 24 انشغالا،كان وزير الصحة قد أعطى موافقته على البعض منها، على غرار التجمع العائلي بالنسبة للأزواج والحق في الخدمات الاجتماعية والاستفادة من يوم بيداغوجي إلى غير ذلك من المطالب.