يلتقي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قادة يهود ونشطاء باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار لقاءاته التي يجريها خلال زيارته التي تستمر أسبوعين.

وسيحضر الاجتماع منظمات وشخصيات يهودية مؤثرة من "آيباك" التي تمثل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، إلى جانب ست منظمات تعنى بيهود أمريكا، حيث سيتناول اللقاء ، محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، والخطر الإيراني، إلى جانب رؤية المملكة بشأن "معاداة السامية".

وفي إطار جولة تستمر أسبوعين في الولايات المتحدة، عقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سلسلة من اللقاءات مع كبار قادة عالمي السياسة والأعمال في كل من واشنطن ونيويورك حتى الآن.

وحسب وثيقة مسربة حول الزيارة أوردتها صحف "هآرتس" و"إندبندنت" و"نيوزويك"، الأربعاء، أن الأمير الشاب "ربما ترك الأفضل للختام"، مشيرة إلى لقاء مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.

وذكرت الوثيقة أن ابن سلمان الذي يرتقب أن ينهي جولته في الساحل الغربي الأمريكي بداية أفريل، سيكون ضيف شرف خلال حفل عشاء في لوس أنجلوس ينظمه آري إيمانويل، المدير التنفيذي لشركة "إنديفر" التي اشترت المملكة أسهما فيها بقيمة 400 مليون دولار.

ومن المقرر أن يلتقي ابن سلمان كلا من بيل غيتس مؤسس "مايكروسوفت"، وإيلون مسك المدير التنفيذي لشركة "تسلا"، وتم كوك المدير التنفيذي لآبل، والمديرين التنفيذيين في كل من "بوينغ" و"أمازون" و"أوبر ووولت ديزني" و"لوكهيد مارتن".

ومن كبار الشخصيات السياسية التي يلتقيها ابن سلمان في نيويورك: الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، ووزير الخارجية الأسبق هينري كيسنجر والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفقا للوثيقة.

وعقد الأمير لقاءات مع مسؤولين وكبار الصحافيين في عدد من أعرق الصحف والمؤسسات الإعلامية الأمريكية بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال ولوس أنجلس تايمز وغيرها.

وكان قد اجتمع في مستهل زيارته مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، فيما تشمل لقاءاته مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية كلا من نائب الرئيس مايك بنس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية المرشح لمنصب وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

ووصفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية ولي العهد السعودي بـ"الشخصية القوية"، مشيرة إلى أن جميع السياسين والشخصيات العامة ورجال الأعمال في الولايات المتحدة يتهافتون على لقائه، خاصة بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشاره المقرب، غاريد كوشنر، وجميع أفراد الإدارة الأمريكية يوم 19 مارس الماضي.