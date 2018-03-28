قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من التوقعات.



وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.6 مليون برميل في الأسبوع الأخير مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 287 ألف برميل.



وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.8 مليون برميل.



وأظهرت بيانات الإدارة أن معدل استهلاك المصافي ارتفع بمقدار 18 ألف برميل يوميا في حين زاد معدل الاستفادة من طاقة المصافي 0.6 نقطة مئوية.



وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 3.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بانخفاض قدره مليوني برميل.



وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بواقع 2.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.



وارتفع صافي واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 1.066 مليون برميل يوميا.