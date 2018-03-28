انتشلت اليوم الأربعاء، ببلدية أغلال في ولاية عين تموشنت، عناصر الحماية المدنية، جثة شاب يبلغ من العمر 15 سنة، من حفرة جثة هامدة، حيث تقع هذه الحفرة المملوءة بالمياه و الوحل خارج مقر البلدية بحوالي واحد كلم، خبر العثور على جثة الشاب اهتز له سكان هذه البلدية الفلاحية، حيث تم نقل الجثة إلى قسم حفظ الجثث بمستشفى أحمد مدغري بعين تموشنت، قصد تشريحها من قبل الطبيب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة، في حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في هذه القضية.