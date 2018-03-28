قاد الشاب الجزائري محمد بلخير نادي إنتر ميلان للشباب للتتويج بكأس "viareggio" الإيطالية اليوم الأربعاء.

وتغلب نادي مدينة ميلان في النهائي على نادي فيورنتينا بهدفين لهدف، ليحقق النيراتزوري الكأس الثامنة في تاريخه.

وكان فيورنتينا سباقا للتسجيل في الدقيقة 46، قبل أن يعدل النجم الجزائري النتيجة في الدقيقة 79 بعد دخوله بديلا، ليضيف بعدها الإنتر هدفه الثاني في الوقت الإضافي من اللقاء.

وكانت إدارة نادي إنتير ميلان قد رفضت تسريح لاعبها الجزائري محمد بلخير للمشاركة في تربص المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، تحضيرا للمواجهة المزدوجة أمام المنتخب التونسي ضمن تصفيات بطولة إفريقيا لأقل من 20 سنة.

ورغم حرص مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف على الاستفادة من خدمات اللاعب الجزائري، صاحب الـ19 عاما، خلال التربص الذي يدخل ضمن تاريخ “الفيفا”، إلا أن شارف وجد نفسه مضطرا للاستغناء عنه، بسبب رفض إدارة الفريق الإيطالي تسريحه، والسبب هو إرسال الاتحادية الجزائرية لكرة القدم دعوتها للاعب خارج الآجال، كون “الفيفا” تؤكد على ضرورة إرسال الدعوات للاعبين قبل 15 يوما، على الأقل، من انطلاق التربص التحضيري.