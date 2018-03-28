تلقى الدولي الجزائري الأسبق لخضر بلومي موافقة السلطات الجزائرية لدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم-2026 لكرة القدم، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية من المعني بالأمر.

وتحصل بلومي اليوم الأربعاء على موافقة السلطات الجزائرية لتقديم "دعمه" لملف ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026.

ونشرت الفيفا الأسبوع الفارط ملفي الترشح لاحتضان الحدث الكروي العالمي ويتعلق الأمر بكل من ملف المغرب من جهة وملف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من جهة أخرى، علما أنه سيتم الإعلان عن منظم دورة 2026 يوم 13 جوان المقبل.

وخلال حملته الخامسة في الترشح لاستضافة هذا المونديال الذي سيشهد لأول مرة مشاركة 48 بلدا، اقترح المغرب 12 ملعبا من بينهم خمسة موجودة حاليا وسيتم تطويرها مستقبلا، وهناك مشاريع لثلاثة ملاعب أخرى جد متطورة على غرار الملعب الكبير بالدار البيضاء يتسع لـ 93 ألف مقعد، وهو "الملعب الذي انتظره المغربيون منذ مدة طويلة" حسب ملف الترشح.

أما ملف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فيتركز على 23 مدينة مرشحة من بينها 4 كندية و3 مكسيكية، من أجل 16 مدينة ستنال حق التنظيم بملاعب تتسع لـ 68 ألف متفرج موجودة حاليا.

وستحل لجنة تقييم تابعة للفيفا تتكون من خمسة أشخاص من بينهم الأمينان العامان المساعدان : ماركو فيليغر والدولي الكرواتي الأسبق زفومينير بوبان، بالدول المرشحة لاحتضان الحدث العالمي والتي من الممكن أن تبعد "بصفة آلية" الملف الذي تراه غير كاف.