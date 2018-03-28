

تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من 724.214 منتجا مقلدا خلال سنة 2017، حسبما صرح به اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة نائب مدير مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك يزيد ولد العربي.



وأوضح ولد العربي في تدخله بمناسبة الدورة الرابعة لأيام علامة و تقليد أن هذه المنتجات المشتبه في كونها مقلدة مستوردة في غالبيتها من الصين و تتكون خاصة من اللوازم الرياضية و منتجات غذائية وقطع غيار وآلات كهرومنزلية صغيرة ومواد تجميل و بطاريات.



وأضاف ذات المسؤول أن كمية المحجوزات التي تظل قضاياها معروضة أمام العدالة كانت في سنة 2017 أقل مقارنة بسنة 2016 حيث بلغت كمية المواد المقلدة التي حجزتها مصالح الجمارك 1371.643 وحدة.



و تابع ذات المصدر أن هذه الأرقام تعطي فقط فكرة على الواقع إلا أنها لا تعكس حجم الظاهرة حيث يمكن لبعض المواد المقلدة أن تتواجد في السوق دون أن تتمكن مصالح الجمارك من حجزها و ذلك بسبب غياب طلبات التدخل من المتعاملين الاقتصاديين.



وأشار إلى أن الحد من ظاهرة التقليد يتطلب تعاون و تنسيق عدة متدخلين ابتداء من صاحب العلامة الذي تقع على عاتقه مسؤولية تبليغ مصالح الجمارك في حالة ما إذا تعرضت هذه الأخيرة للتقليد.