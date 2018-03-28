

تمكنت مصالح الجمارك من حجز اكثر من 724.214 منتجا مقلدا خلال سنة 2017, حسبما صرح به اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة نائب مدير مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك السيد يزيد ولد العربي.



واوضح السيد ولد العربي في تدخله بمناسبة الدورة ال4 لأيام علامة و تقليد ان هذه المنتجات المشتبه في كونها مقلدة مصدرة في غالبيتها من الصين و تتكون خاصة من اللوازم الرياضية و منتجات غذائية و قطع غيار و الات كهرومنزلية صغيرة و مواد تجميل و بطاريات.



و اضاف ذات المسؤول ان كمية المحجوزات التي تظل قضاياها معروضة امام العدالة كانت اقل في سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 حيث بلغت كمية المواد المقلدة التي حجزتها مصالح الجمارك 1371.643 وحدة.



و تابع ذات المصدر ان هذه الارقام تعطي فقط فكرة على الواقع الا انها لا تعكس حجم الظاهرة حيث يمكن لبعض المواد المقلدة ان تتواجد في السوق دون ان تتمكن مصالح الجمارك من حجزها و ذلك بسبب غياب طلبات التدخل من المتعاملين الاقتصاديين.



كما اشار الى ان الحد من ظاهرة التقليد يتطلب تعاون و تنسيق عدة متدخلين ابتداء من صاحب العلامة الذي يقع على عاتقه مسؤولية تبليغ مصالح الجمارك في حالة ما اذا تعرضت هذه الاخيرة للتقليد.