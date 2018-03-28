

ستواجه الجزائر تحديا كبيرا مع توقع تسجيل فائض كبير في الإسمنت في آفاق 2020 يصل 21 مليونا تقريبا، بإنتاج إجمالي يقدر بـ45 مليون طن، وحاجيات محلية تقدر بـ24 مليون طن. وفي وقت يتعاظم العرض في السوق، تطرح مصادقة الحكومة على مشاريع جديدة لإقامة مصانع إسمنت بقدرات كبيرة نقاط ظل، حيث يناقض مثل هذا التوجه التصريحات السابقة للوزير الأول أحمد أويحيى، القاضية بعدم دعم الدولة لمشاريع في قطاعات تعرف تشبعا وتخمة.



ووفقا للتقديرات المتوفرة لدى وزارة الصناعة والمناجم، فإن قدرات الإنتاج المتاحة في مجال الإسمنت بلغت 25 مليون طن، منها 11.5 مليون طن من مجمع ”لافارج” و13.5 مليون طن لمجمع ”جيكا”، إلا أن المجمع العمومي يمكن أن يصل إلى حدود 22 مليون طن، مع عمليات التوسيع والتأهيل. بالمقابل، تقدر حاجيات السوق الجزائري بنحو 24 مليون طن، إلا أنه قابل للانكماش قليلا، مع توقف المشاريع والاستثمارات العمومية في البنى التحتية والهياكل القاعدية. ويحتاج سوق السكن إلى 3 ملايين طن سنويا، بينما الأشغال العمومية والبنى التحتية تستهلك الضعف أي في حدود 7 ملايين طن.

وساهم تطور الإنتاج في تسجيل فائض سيتضاعف في آفاق 2020، مع بلوغ مستوى الإنتاج 45 مليون طن، أي أن الفائض في السوق الذي يتعين تصريفه سيفوق 21 مليون طن، وتسعى الجزائر إلى تصريف جزء منه عبر التصدير، حيث وضعت ”لافارج” هدف تصدير 5 ملايين طن في غضون 2020، لاسيما من مادة ”الكيلنكر” باتجاه غرب إفريقيا، والأمر نفسه ينطبق على شركات خاصة وعمومية، إلا أن الرهان يظل صعبا جدا، بالنظر إلى عدة عوامل منها غياب الشبكة اللوجستيكية في الموانئ الجزائرية وشبكة النقل باتجاه القارة الإفريقية، ما يضع الجزائر في موقف ضعف زاد من حدتها غياب اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الإفريقية، لاسيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حيث أشارت مصادر مطلعة لـ”الخبر” إلى أن الجزائر باشرت مفاوضات مع الأطراف المعنية لإقامة اتفاقيات جمركية وتجارية تضمن الوصول إلى إعفاءات جمركية للسلع والبضائع التي تصدر إلى المنطقة. ويأتي المسعى الجزائري، في وقت تشتد المنافسة في المنطقة، فقد طلب المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية، فيما تقوم الشركات المغربية ولكن أيضا المصرية ودول أوروبية شمال المتوسط بالتصدير إلى المنطقة مع توفر مزايا تنافسية وتفضيلية.



في السياق نفسه، عرفت واردات الإسمنت تراجعا محسوسا بداية بسنة 2015، لكن سنة 2016 شهدت الانخفاض الأكبر مع فرض نظام رخص الاستيراد. فقد بلغت فاتورة استيراد الإسمنت 306.1 مليون دولار مقابل 474.3 مليون دولار في 2015 بنسبة انخفاض بلغت -35.45 في المائة، وقامت الجزائر باستيراد 4.8 مليون طن في 2016 مقابل 6.6 مليون طن في 2015 بنسبة انخفاض بلغ 27.41 في المائة، علما أن الحصة التي حددتها وزارة التجارة برسم عام 2016 قدرت بـ2.75 مليون طن، بعدها قررت الجزائر تعليق استيراد الإسمنت عام 2017، مع بروز مؤشرات تسجيل فائض في الإنتاج وانخفاض في الأسعار محليا.

إلا أن الفائض المتنامي لم يمنع الحكومة من التصديق عبر المجلس الوطني للاستثمار على مشاريع جديدة لإقامة مصانع إسمنت، رغم عدم جدواها الاقتصادية، ما يطرح الكثير من الاستفهامات حول خلفية التوجه الذي تعتمده حكومة أحمد أويحيى، الذي يتناقض حتى مع تصريحاته التي سبق أن أكد من خلالها على عدم دعم الدولة لمشاريع في قطاعات تعرف تشبعا وفائضا وتخمة في العرض. ودخلت الشركات المنتجة في سباق ضد الساعة للقيام بعمليات تصدير لكميات من الإسمنت، دون أن تمتلك الجزائر الإمكانيات حاليا للمنافسة، ولكن أيضا في وقت يعرف سوق الإسمنت في إفريقيا تطورا كبيرا، فقد حققت دول شرق إفريقيا اكتفاء في المادة، ويرتقب أن تقوم دول غرب إفريقيا أيضا بتجسيد مشاريع ستجعلها في غضون الخمس سنوات المقبلة، أي في آفاق 2023، مكتفية إلى حد كبير، وهو ما يجعل الجزائر مضطرة إلى إيجاد بدائل لتصريف الفوائض الكبيرة من الإسمنت.



