أعلن النائب العام في فنزويلا، طارق وليم صعب، مساء أمس الأربعاء، أن حريق السجن خلف مقتل 68 شخصا.

وكتب صعب على صفحته في "تويتر": " يعلن مكتب المدعي العام الفنزويلي، أنه بخصوص الأحداث المروعة في مقر شرطة ولاية كارابوبو،حيث قتل في الحريق المزعوم 68 شخصا، وتم تعيين أربعة مدعين عامين (ثلاثة إقليميين وواحد فيدرالي) لتوضيح ملابسات هذه الأحداث المأساوية".

وكانت وسائل الأعلام قد أفادت، في وقت سابق، بمقتل 78 شخصا، ولكن وفقا لبيانات غير رسمية.