حاول رجل دهس عسكريين بسيارته قرب ثكنة "فارس-اليير-ايه-ريسيه" في وسط شرق فرنسا، من دون أن يتسبب بوقوع إصابات، وفق ما أفادت مصادر مقربة من الملف.

وأوضحت المصادر، إنه قرابة الساعة (6:45 توقيت غرينيتش) وبالقرب من الثكنة حاول رجل "صدم عسكريين من فوج المدفعية الـ 93 في فارس، قبل ان يتوجه بالاهانات إلى آخرين ويلوذ بالفرار". وبدأت عملية بحث للعثور عليه، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه يقود سيارة تكون قد سرقت الأربعاء.

وأكد الناطق باسم سلاح البر الفرنسي الكولونيل بنوا برولون لوكالة "فرانس برس"، إن رجلاً "حاول الاعتداء" على عسكريين عند خروجهم لممارسة رياضة الركض.

وأضاف إنه "هدد شفوياً 6 أو 7 عسكريين آخرين، ووجه اهانات إلى مجموعة ثانية من العسكريين عند خروجهم من الثكنة. وعند عودتهم حاول دهسهم، وتمكن العسكريون من بلوغ الرصيف من دون أن يتعرضوا للدهس"، مؤكداً "عدم وقوع إصابات".

وتابع: "لقد أغلق رجال الدرك المنطقة وأطلقوا حملة مطاردة، ومن الجانب العسكري قمنا بتعزيز المحيط الأمني".