شيعت في جو مهيب من الأسى والتضامن مغرب مساء الأربعاء جنازة الشقيقتين ، دحماني بشرى، 26 سنة طبيبة بيطرية و أمال 32 سنة طبيبة مقيمة أخصائية في جراحة العظام، ضحيتا الحادث المأساوي آختناقا بغاز أحادي الكربون داخل الشقة التي تشغلانها برفقة ثلاث زميلات لهن بالقرب من مستشفى الدويرة، إحداهن كانت قد لفظت أنفاسها في نفس الحادث فيما نقلت أخريان في حالة غيبوبة إلى المستشفى .

وقد ووري جثمانا الضحيتين بمقبرة الدحامنية بمسقط رأسهما في بلدية بئر بن عابد شرقي المدية وسط جماهير غفيرة ،وبحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، مرفوقا بوالي المدية على رأس وفد من السلطات المدنية،العسكرية وشبه العسكرية،ومئات من أعوان وزملاء والد الضحيتين من ضباط وأعوان قطاع الغابات يتقدمهم المدير العام للقطاع ،لمؤازرة عائلة الضحيتين التي كانت تحت الصدمة.رحم الله الفقيدتين.