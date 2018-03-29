منحت رابطة ما بين الجهات لكرة القدم نقاط المباراة التي توقفت في الدقيقة الـ 77 بين شباب تموشنت وضيفه شبيبة تيارت لصالح هذه الأخيرة، وفق ما ذكرته الرابطة اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وكانت نتيجة اللقاء الذي لعب الجمعة الفارطة لحساب الجولة الـ 24 لبطولة ما بين الجهات (مجموعة الغرب) متعادلة سلبيا عندما اضطر الحكم الرئيسي لإيقاف اللعب بعد إصابة الحكم المساعد على مستوى الظهر بمقذوفة من مدرجات أنصار الفريق المحلي فقد إثرها الوعي لينقل إلى المستشفى، حسب ما أوضحته الرابطة المذكورة.

وإضافة إلى خسارته للمقابلة، فإن شباب تموشنت، الذي ينافس الشبيبة على ورقة الصعود إلى بطولة الهواة منذ انطلاق الموسم، تعرض أيضا لعقوبة اللعب بدون جمهور لثلاثة لقاءات وكذا غرامة مالية بقيمة 80.000 دينار.

من جهته، عوقب فريق شبيبة تيارت، الذي عمق الفارق عن مطارده شباب تموشنت إلى 11 نقطة قبل ست جولات عن نهاية المنافسة، لغرامة مالية بقيمة 10.000 دينار بسبب استعمال أنصاره للألعاب النارية في المدرجات.