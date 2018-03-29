أوقفت مفرزة للجيش الوطني ، أمس الأربعاء، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، حسب ما أفاد اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان، أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 مارس 2018، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة.

وأضاف المصر أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني بكل من ورقلة والوادي، خمسة (05) مهربين وضبطت شاحنة و(30940) وحدة من مختلف المشروبات و(62) قنطارا من مادة التبغ، في حين ضبطت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار، مركبة رباعية الدفع و(1.5) طن من المواد الغذائية.

من جهة أخرى وبتندوف، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مروجي (02) مخدرات بحوزتهما أربعة (04) كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (24) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وسكيكدة" يضيف بيان الوزارة.

أوقفت مفرزة للجيش الوطني ، أمس الأربعاء، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، حسب ما أفاد اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان، أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 مارس 2018، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة.

وأضاف المصر أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني بكل من ورقلة والوادي، خمسة (05) مهربين وضبطت شاحنة و(30940) وحدة من مختلف المشروبات و(62) قنطارا من مادة التبغ، في حين ضبطت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار، مركبة رباعية الدفع و(1.5) طن من المواد الغذائية.

من جهة أخرى وبتندوف، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مروجي (02) مخدرات بحوزتهما أربعة (04) كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (24) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وسكيكدة" يضيف بيان الوزارة.