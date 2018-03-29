ارتفعت حصيلة حادث اصطدام سيارة نفعية بمارة على مستوى بلدية بوقرة (شرق البليدة) الذي وقع يوم 13 من الشهر الجاري إلى سبعة ضحايا و تسعة جرحى بعد تسجيل وفاة الحالة السابعة مساء أمس الأربعاء حسبما كشف عنه اليوم الخميس مدير الصحة محمد الجمعي.

وقال الجمعي لوكالة الأنباء الجزائرية، إن طفلh في 12 من عمره كان متواجدا على مستوى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي فرانس فانون لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس الأربعاء متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها على مستوى الرأس، مشيرا إلى أن جميع الجرحى غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

و أفاد ذات المتحدث بأن حالة الوفاة هذه سجلت بعد أيام فقط من وفاة الضحية السادسة و هي طفلة في 13 سنة من عمرها لتستقر حصيلة هذا الحادث المروري في وفاة سبعة أشخاص و إصابة تسعة آخرين.

يذكر بأن هذا الحادث المروري خلف في وقته وفاة أربعة قتلى و إصابة 12 شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة لترتفع حصيلة هذا الحادث بعد يومين من وقوعه لخمسة ضحايا بعد وفاة طفل في العاشرة من عمره كان هو الآخر متواجدا على مستوى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي فرانس فانون .

و كانت النتائج الأولية للتحقيق حول أسباب هذا الحادث الذي وقع بحي عين الباردة بمحاذاة متقنة "الشهيد العقبي" و ابتدائية الشهيد "حمزة محمد" منتصف يوم 13 من شهر مارس الجاري قد بينت أن السائق الذي يعاني من أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم و السكري) أصيب بوعكة صحية أثناء قيادته للمركبة مما أدى إلى فقدانه التحكم فيها و الاصطدام بعدة مارة حسبما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق رئيس ديوان والي ولاية البليدة، آيت أحمد محمد.