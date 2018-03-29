أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الخميس، أن المباراة النهائية لكأس الجزائر 2017-2018 تجرى يوم الثلاثاء 1 ماي القادم.

وتمت المصادقة على تاريخ إجراء النهائي اليوم الخميس خلال أشغال اجتماع المكتب الفدرالي الشهري للاتحادية الجزائرية لكرة القدم المنعقد بالجزائر العاصمة، والتي لم تحدد مكان إجراء اللقاء.

و يجرى الدور نصف النهائي يومي 13 و 14 أفريل المقبل و يجمع شبيبة القبائل و مولودية الجزائر من جهة و كذا اتحاد بلعباس و شباب الزاوية من جهة أخرى.