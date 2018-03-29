أعلن الجيش الأمريكي أمس، عن مقتل موسى أبو داود، القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي، خلال غارات جوية على ليبيا، حسبما أفادت وكالات الأنباء الأمريكية.

انضم الإرهابي موسى أبو رحلة الذي يُكنى "بأبو داود "وهو جزائري الجنسية ،إلى التنظيمات الإرهابية منذ 1992 حتى أصبح من أهم مساعدي عبد الملك دركدال أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وموسى أبو داود هو إرهابي مصنف عالميا، اتهمته الولايات المتحدة بارتكاب هجمات إرهابية فى شمال إفريقيا، بالإضافة إلى تدريب وتجنيد أعضاء جدد للجماعة الإرهابية.

وفي عام 2012، تم تعيين داود قائدا للمنطقة الجنوبية للقاعدة في المغرب، والتي تشمل الجزائر وتونس، وفقا للمذكور ضمن تقارير منظمة "مشروع مكافحة الإرهاب" الأمريكية.

وفي فيفري 2013 ، قاد داود بعثة في تونس لتجنيد أعضاء جدد وتدريبهم على استخدام الأسلحة، وقام بتنسيق هجوم يومي 4 و5 فيفري 2013 على الثكنات العسكرية في خنشلة بالجزائر ، مما أدى إلى إصابة العديد من الجنود الجزائريين، كما نظم هجومًا في جويلية 2013 على دورية عسكرية تونسية في منطقة جبل الشعانبي أسفرت عن مقتل تسعة جنود.

في 5 ماي 2016 ، تم إدراج داود من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كإرهابي عالمي، حيث انضم في عام 1992 عضوا في الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، وهو يعتبر أحد كبار رموز تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.