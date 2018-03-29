يستضيف أولمبي المدية هذا السبت بملعب إمام إلياس بالمدية الرائد شباب قسنطينة في مواجهة سيدخلها أبناء عاصمة التيطري بهدف الفوز من أجل ضمان البقاء بالنظر لوضعية الاولمبي الذي لازال يحتل المركز العاشر بمجموع 25 نقطة.

وفي هذا الاطار أكد كمال حركابي مساعد مدرب الأولمبي أن الفريق وبعد تعادله في اللقاء الودي بالمحمدية أمام تشكيلة الصفراء واصل تحضيراته لمباراة شباب قسنطينة التي تركزت على الجانب التكتيكي بالدرجة الأولى ودراسة نقاط وقوة السنافر في مباراة السبت التي يضيف حركابي لا مجال فيها للتعثر مطالبا مساندة الجمهور لفريقه حتى الدقيقة الاخيرة من اللقاء.

ومن المنتظر أن يخوض الأولمبي اللقاء بتشكيلة مكتملة بالاعتماد بنسبة كبيرة على قلب الهجوم "الباهي" بدل زميله زلامي، فيما اضطر مدرب الحراس نسيم أوسرير لتحضير الحارس الثالث زكرياء الذي ظل بعيدا عن التشكيلة الاساسية منذ انطلاق البطولة إلا أنه يملك الامكانيات اللازمة لحراسة عرين الأولمبي بسبب غياب شيكر المصاب ومرسلي المعاقب.