صادق المكتب الفيدرالي المجتمع اليوم الخميس بالجزائر في جلسة عادية على تواريخ الجولات القادمة للبطولتين المحترفتين الأولى والثانية اللتين تنتهيان على التوالي يومي 19 و 11 ماي حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم.

كما صادق أيضا المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على تواريخ المباريات المقدمة والمتأخرة للمنافسة إلى غاية نهاية الموسم الكروي (2017-2018).

وبرمجت المباراة المقدمة الوحيدة يوم 28 أفريل و التي ستجمع وفاق سطيف بنصر حسين داي لحساب الجولة الـ28 للمنافسة المقررة يومي 4 و 5 ماي.

أما المقابلات المتأخرة ستجرى أيام 3 أفريل بالنسبة لشبيبة القبائل-مولودية الجزائر (الجولة الـ23)، 13 أفريل للقاءي اتحاد الجزائر-أولمبي المدية ومولودية وهران-شباب بلوزداد (الجولة الـ25) وأخيرا 8 ماي لمباراة مولودية الجزائر-اتحاد بلعباس (الجولة الـ28).

وفيما يلي تواريخ الجولات المقبلة لبطولتي القسمين الأول والثاني:

الرابطة الأولى:

الجولة 24: يومي الجمعة والسبت 30-31 مارس 2018

الجولة 25: يومي الجمعة و السبت 6-7 أفريل 2018

الجولة 26: يوم السبت 21 أفريل 2018

الجولة 27: يوم الأربعاء 25 أفريل 2018

الجولة 28: يومي الجمعة والسبت 4-5 ماي 2018

الجولة 29: يوم السبت 12 ماي 2018

الجولة 30: يوم السبت 19 ماي 2018

الرابطة الثانية:

الجولة 24: يوم السبت 31 مارس 2018

الجولة 25: يوم الجمعة 6 أفريل 2018

الجولة 26: يوم الجمعة 13 أفريل 2018

الجولة 27: يوم الجمعة 20 أفريل 2018

الجولة 28: يوم الجمعة 27 أفريل 2018

الجولة 29: يوم السبت 5 ماي 2018

الجولة 30: يوم الجمعة 11 ماي 2018.