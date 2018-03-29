جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأييدها لعملية التفاوض التي ترعاها الأمم المتحدة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، معبرة عن أملها في أن تؤدي إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، جاء ذلك في بيان لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر عقب الزيارة التي قام بها السفير الأمريكي إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وذكر البيان أن السفير جون ديدروخ قام بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، للإطلاع على الوضع الإنساني بالمخيمات. حيث إلتقى خلالها مع ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومع اللاجئين الصحراويين - خاصة الشباب - لمعرفة المزيد حول قضاياهم.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت منذ العام الماضي أكثر من 8.5 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين، كما عبر -البيان- عن فخر حكومة الولايات المتحدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والشركاء الآخرين في المجال الإنساني في جهودها الرامية إلى تلبية كل احتياجات اللاجئين.