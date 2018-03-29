أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس اللائحة النهائية لحكام الساحة والحكام المساعدين الذين سيتولون قيادة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي ضمت الحكم الجزائري عبيد شارف.

ولذلك سيخلف شارف مواطنه جمال حيمودي الذي مثل التحكيم الجزائري في كأس العالم الماضية التي احتصنتها البرازيل سنة 2014.

كما ضمت القائمة إلى جانب عبيد شارف أربعة حكام ساحة من الدول العربية (من أصل 36)، وغاب عنها الحكام الإنجليز للمرة الأولى منذ عقود.

وضمت لائحة الحكام الأساسيين العرب الاماراتي محمد عبدالله والسعودي فهد المرداسي والبحريني نواف شكر الله عن القارة الآسيوية، والمصري جهاد جريشة والجزائري مهدي عبيد شارف عن إفريقيا. أما المساعدون فهم البحريني ياسر خليل عبدالله، محمد العبكري وعبدالله الشلوي من السعودية، القطري طالب المري، الإماراتي محمد الحمادي، المغربي رضوان عاشق، السوداني وليد أحمد، والتونسي أنور هميلة.

وتضم اللائحة النهائية التي أعلنها الفيفا الخميس، 99 حكما أساسيا وحكما مساعدا من 45 دولة، موزعين بحسب الاتحادات القارية وفق الآتي: 10 من الاتحاد الأوروبي، 6 من كل من الاتحاد الآسيوي والإفريقي والكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) والكونميبول (أمريكا الجنوبية)، و2 من أوقيانوسيا.

وخلت اللائحة من أي حكم إنجليزي للمرة الأولى منذ ما قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وكان اسم الحكم الأساسي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ مدرجا في القائمة الأولية التي أعدها الفيفا قبل عامين، إلا أنه سحب من اللائحة النهائية بعدما ترك الحكم العام الماضي ميادين الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتقل إلى المملكة العربية السعودية.

ويأتي غياب الحكام الإنجليز عن المونديال الروسي المقرر بين 14 جوان و15 جويلية، في ظل توتر شديد في العلاقات بين لندن وموسكو، على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في الرابع من مارس الحالي في إنجلترا.

وسيشهد مونديال روسيا استخدام تقنية مساعدة الحكام بالفيديو، وذلك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم.