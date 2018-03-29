ستكون الجزائر ممثلة بثلاثة فرق في الطبعة المقبلة للبطولة العربية للأندية، حسب ما أعلن عنه المكتب الفيدرالي لـ"الفاف" المجتمع اليوم الخميس.

وجاء في الصفحة الرسمية لـ"الفاف" على الفايسبوك "الاتحاد العربي لكرة القدم يرد بالقبول على طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمنح الجزائر ممثلا ثالثا في منافسة دوري أبطال العرب، وسيقرر الاتحاد الجزائري لاحقا هوية النادي الذي سيرافق ناديي وفاق سطيف واتحاد الجزائر في المنافسة".

وتنطلق المسابقة، التي تجري بنظام خروج المغلوب، أي ذهابا وإيابا انطلاقا من الدور الثاني والثلاثين، في أوت 2018، على أن تجري المباراة النهائية ذهابا وإيابا أيضا في أفريل 2019.