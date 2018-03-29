أعلنت موسكو حزمة إجراءات رداً على قرار الولايات المتحدة الأمريكية طرد دبلوماسيين روس من أراضيها على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن بلاده سوف تطرد 60 دبلوماسياً أمريكيا من الأراضي الروسية.

كما أعلن لافروف نية بلاده إغلاق القنصلية الأمريكية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأمريكي لديها لإبلاغه بالرد على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.ِ