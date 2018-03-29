خضعت الفنانة الجزائرية شافية بوذراع لعملية جراحية بمسقط (سلطنة عمان) اثر سقوطها عشية التكريم الذي قرره مهرجان مسقط السينمائي الدولي لها في دورته العاشرة.

وتعرضت بوذراع إلى كسر في الفخذ ما استوجب تدخلا جراحيا بمستشفى قابوس الجامعي، وقد تكفلت إدارة مهرجان مسقط بتكاليف العلاج.

وكان من المفروض أن تكرم شافية بوذراع إلى جانب نخبة من نجوم السينما في العالم على غرار السوري غسان مسعود والمصري علي بدر خان وفنانون من دول أخرى.

ويشارك في الطبعة العاشرة لمهرجان مسقط فيلمان جزائريان ضمن مسابقة "أصوات من العالم" الأول في فئة الأفلام الروائية القصيرة وهو "عاهدتك" للمخرج محمد يرقي، والثاني "إلى آخر الزمان" للمخرجة ياسمينة شويخ في فئة الأفلام الروائية الطويلة.

انطلق مهرجان مسقط السينمائي الدولي يوم 26 مارس ويختتم يوم 31 من الشهر نفسه.