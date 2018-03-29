سيبحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن حلول جديدة لفريقه ريال مدريد، عندما يرحل إلى ملعب دي غران كاناريا، السبت، لمواجهة لاس بالماس في الأسبوع 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتأتي هذه المبارة بعد الاستراحة الدولية التي شهدتها مختلف الدوريات، من أجل السماح للمنتخبات بإجراء مباريات ودية استعدادا للمونديال.



وشهدت آخر مبارة جمعت الفريقين في نوفمبر الماضي، فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة. وخلال الموسم الماضي، فاز لوس بلانكوس في الأربع مباريات التي تلت فترة الاستراحة الدولية.



وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن زيدان قد يختار تشكيلة تتكون من اللاعبين الاحتياطيين، خلال مبارة لاس بالماس، مضيفة "سيكون الهدف من هذه الخطوة هو منح القليل من الراحة للاعبين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم خلال الأسبوعين الماضيين".



وتوقعت الصحيفة مشاركة كل من ثيو هيرنانديز وماركوس يورينتي وكريم بنزيمة وكيكو كاسيا.



والأسبوع المقبل، سيكون على زيدان أن يحضّر كل عناصره من أجل المبارة المهمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.



