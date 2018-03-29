قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن فرنسا عرضت الوساطة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد في سوريا وأكدت للقوات دعم باريس للاستقرار في شمال سوريا.



وقال خالد عيسى، وهو مسؤول كردي مقره باريس، بعد أن اجتمع ماكرون بوفد من شمال سوريا شمل وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن ماكرون وعد بإرسال قوات فرنسية إلى منبج لدعم القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية وإثناء تركيا عن التقدم نحو المدينة.