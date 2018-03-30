حذر بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الجمعة، باريس من أي تعهد بدعم مقاتلين سوريين الأكراد، واعتبره بمثابة دعم للجماعات الإرهابية وإضفاء الشرعية عليها.

وكتب بوزداج على "تويتر" قائلا "من يتعاونون مع الجماعات الإرهابية ويتضامنون معها ضد تركيا... سيصبحون مثل الإرهابيين هدفا لتركيا" وأضاف "نأمل ألا تتخذ فرنسا مثل هذه الخطوة غير المنطقية".

وطمأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس قوات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، بأن باريس ستدعم استقرار شمال شرق سوريا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.