أشارت تقارير صحفية أوروبية إلى أن اهتمام متبادل يحصل بين لاعب نادي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، بعد أن بدأ اللاعب البرازيلي يفكر جدياً في ترك العاصمة الفرنسية باريس والانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز .

في وقت أكدت تقارير صحفية إنجليزية اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نيمار في الصيف، في محاولة من المدير الفني البرتغالي للشياطين الحمر جوزيه مورينيو تقليص الفارق في الإمكانيات مع جاره اللدود نادي مانشستر سيتي .