استشهد سبعة فلسطنيين على الأقل وجرح 500 آخرين برصاص جيش الاحتلال في غزة خلال مسيرات العودة اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة "معا" باستشهاد الشابين محمد كمال النجار شرق جباليا وأمين محمود معمر في رفح برصاص الاحتلال ليبلغ عدد قتلى اليوم 3 أشخاص، فيما أفاد مراسل " روسيا اليوم" بإصابة نحو 90 شخصا في مواجهات اندلعت في منطقة الشريط الحدودي للقطاع خلال مسيرة العودة، التي نظمها الفلسطينيون في ذكرى يوم الأرض التي يحييها الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام.

كما أطلق الجيش الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف على المتظاهرين شرقي مدينة غزة، فيما ذكرت "معا" أن رئيس أركان الجيش الاحتلال غادي أيزنكوت يشرف شخصيا على جنوده لقمع مسيرات العودة على حدود غزة.

وتخللت فعاليات الحملة، صلاة الجمعة التي أداها عشرات آلاف الفلسطينيين على الشريط الحدودي للقطاع.

وفي الضفة الغربية، تحدى عشرات آلاف الفلسطينيين إجراءات الإغلاق والحواجز الإسرائيلية، وتوجهوا إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، واندلعت المواجهات في عدة نقاط من الضفة الغربية عقب صلاة الجمعة.