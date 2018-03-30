ارتفعت أسعار النفط مع صعود أسواق الأسهم العالمية نهاية الأسبوع بينما يعكف المتعاملون على تقييم زيادة في مخزونات وإنتاج الخام في الولايات المتحدة مقابل استمرار القيود على الإمدادات.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة بـ 74 سنتا أو 06. 1 بالمائة لتبلغ عند التسوية إلى 70.27 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة بـ 56 سنتا أو 87. 0 بالمائة إلى 64.94 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط حوالي 4 بالمائة منذ جانفي متجهة نحو تسجيل أطول سلسلة من المكاسب الفصلية منذ أواخر 2010.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز في شيكاغو أن "سوق الأسهم تصعد وذلك يعطي دعما للنفط".

وقفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية في جلسة أمس الخميس، كما استقر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وهو ما يعطي أيضا دعما لأسعار النفط.

ويساعد التزام قوي بتخفيض الإمدادات من جانب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في دعم سوق النفط.

وقالت مصادر من أوبك أن المنظمة وحلفاءها من المرجح أن يواصلوا التقيد باتفاقهم للتخفيضات الإنتاجية حتى نهاية 2018 .

وتعطي المخاوف الجيوسياسية وخصوصا التوترات بين السعودية وايران دعما لسوق الخام.