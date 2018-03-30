أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن مدرب أندية ميلان وروما وجوفنتوس السابق, فابيو كابيلو, انضم إلى قائمة الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب المنتخب الإيطالي في المرحلة القادمة.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الجمعة أنه بحسب التقارير الإخبارية فإن الشراكة بين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وكابيلو أمر محتمل بعدما ترك المدرب منصب المدير الفني لفريق جيانجسو سونينج الصيني أمس الأول الأربعاء, في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه الرجل المناسب لبث الحيوية من جديد في منتخب بلاده.

ووفقا للتقارير فإن نائب المفوض لتسيير شؤون الاتحاد, أليساندرو كوستا كورتا, يجري حاليا عملية إصلاح شاملة للكرة الإيطالية وقد تتضمن الاستعانة بخدمات كابيلو رغم عدم تقابلهما بشكل مباشر منذ أعوام.

ولا يعتبر كابيلو غريبا عن التدريب على مستوى المنتخبات حيث قاد إنجلترا إلى كأس العالم 2010 وروسيا إلى مونديال البرازيل قبل أربعة أعوام.