عرفت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 24 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تحقيق شباب بلوزداد ودفاع تاجنانت لفوزين مهمين في صراعهما من أجل البقاء، فيما عادت شبيبة القبائل بنقطة ثمينة من تنقلها إلى بسكرة.

وفي مقابلة بست نقاط تعثر اتحاد بسكرة على أرضية ميدانه بنتيجة (1-1) أمام شبيبة القبائل، وسجل أهدف اللقاء العقبي لاتحاد بسكرة (د 51 من ضربة جزاء)، و بن علجية لشبيبة القبائل (د 68).

وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقان المركز 13 بـ 23 نقطة لكن بمقابلة ناقصة لـ" الكناري" ستجمعه بمولودية الجزائر بتيزي وزو.

من جهة أخرى حقق دفاع تاجنانت فوزا مهما على شبيبة الساورة بهدفين لصفر سجلهما كل من كوجو-دوسي (26)، دمان (90)، سمح له بالارتقاء للمركز 12 بـ 24 نقطة، فيما تواصل شبيبة الساورة تراجعها الرهيب في مرحلة العودة، وأصبحت سادسة بـ 36 نقطة.

ودائما مع مؤخرة الترتيب، حسم شباب بلوزداد الداربي العاصمي الذي جمعه باتحاد الجزائر على ملعب 20 أوت بهدف يتيم سجله بلايلي في الدقيقة 34 عن طريق ضربة جزاء، جعلت أبناء العقيبة يتنفسون قليلا في جدول الترتيب بعد ارتقائهم للمركز العاشر مؤقتا بـ27 نقطة.

وفي مقابلة أخرى يواصل بلال دزيري قيادة نصر حسين داي نحو تحقيق مرتبة مشرفة هذا الموسم بعدما عاد بالفوز من تنقله إلى بلعباس لمواجهة الاتحاد المحلي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد خاسف في الدقيقة 23 بمقصية رائعة، ما جعل أصحاب اللونين الأصفر والأحمر يرتقون للمركز الرابع مناصفة مع اتحاد الجزائر بـ 38 نقطة، فيما تجمد رصيد "المكرة" عند النقطة 29 في المركز التاسع.

وفي المقابلة الاخيرة لنهار اليوم الجمعة سحقت مولودية الجزائر اتحاد البليدة بأربعة اهداف لهدف، ما جعل العميد يرتقي للمركز الثالث بـ40 نقطة، فيما يبقى اتحاد البليدة في المركز الأخير بـ18 نقطة.

النتائج الجزئية و الترتيب

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر 1-0

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 1-1

دفاع تاجنانت - شبيبة الساورة 2-0

اتحاد بلعباس - نصر حسين داي 0-1

مولودية الجزائر - اتحاد البليدة 4-1

السبت 31 مارس :

اتحاد الحراش - نادي بارادو (16:00)

أولمبي المدية - شباب قسنطينة (16:00)

وفاق سطيف - مولودية وهران (17:00)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 45 23

2. مولودية وهران 41 23

3. مولودية الجزائر 40 23

4. اتحاد الجزائر 38 24

--. نصر حسين داي 38 24

6. شبيبة الساورة 36 24

7. نادي بارادو 35 23

8. وفاق سطيف 33 23

9. اتحاد بلعباس 29 24

10. شباب بلوزداد 27 24

11. أولمبي المدية 25 23

12. دفاع تاجنانت 24 24

13. شبيبة القبائل 23 23

--. اتحاد بسكرة 23 24

15. اتحاد الحراش 21 23

16. اتحاد البليدة 18 24.