أكدت وزارة الصحة الفلسطينية, اليوم الجمعة, ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب المشاركين في "مسيرات العودة الكبرى" إلى 15 شهيدا و1416 مصابا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية, اليوم , استشهاد المواطن ناجي عبد الله أبو حجير (25 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة, ليرتفع عدد الشهداء في القطاع اليوم إلى 15 شهيدا.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الإصابات في القطاع ليصل لـ 1416 إصابة, حيث سجلت حصيلة سابقة 14 شهيدا فلسطينيا و 1300 مصابا.

وتشهد المناطق الحدودية مع قطاع غزة توترا شديدا بعد أن دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة وإعلان المنطقة المتاخمة الشريط الحدودي مع غزة منطقة عسكرية مغلقة.

وإزاء هذا الوضع دعت العديد من الاوساط السياسية الفلسطينية والفصائل العالم الحر للتدخل الفوري والعاجل لوقف المجزرة والمحرقة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الذي خرج سلميا للتعبير عن تمسكه بأرضه وبحقه المكفول والثابت في العودة إلى أرضه التي أخرج منها عنوة وظلما.