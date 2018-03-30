أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، ستة عناصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية تنحدر من كل من بلديتي بغلية وأولاد عيسى، بعقوبات متفاوتة تراوحت بين 10 و 3 سنوات سجن نافذة .

وأدين هؤلاء، عن تهم تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية مسلحة ودعم وإسناد للجماعات الإرهابية، حيث أدين أربعة عناصر من بلدية بغلية وآخرين من بلدية أولاد عيسى. وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن التحقيق مع هذه العناصر، كشف أنها كانت على علاقة وثيقة بعدد من العناصر الإرهابية الناشطة في المنطقة على غرار الإرهابي المكنى " شعيب"، حيث كانت عناصر الشبكة ومنذ سنة 2009 تؤمن للعناصر الإرهابية كل ما تحتاجه من دعم و مؤونة وهواتف نقالة وأخبار عن التحركات الأمنية .

يذكر أن عناصر الشبكة تم توقيفها، في أكتوبر2016، بعد عملية للجيش الوطني الشعبي مكنت من القبض على عناصر إرهابية في منطقة سيدي داود، واسترجع فيها عدة وثائق وشرائح للهاتف النقال، ساعدت في الوصول إلى عناصر الشبكة .