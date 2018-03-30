تدخلت االوحدة الثانوية للحماية المدنية فرقة باب الزياتين بتبسة لأجل نقل 4 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 10 و56 سنة بعد أن أصيبوا مساء اليوم الجمعة بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور نجم عن انحراف سيارة كليو واصطدامها بجدار منزل على مستوى الطريق الوطني رقم 82 المؤدي إلى الحدود التونسية وذلك بعد أن تسببت شاحنة من نوع شكمان بسرعتها الفائقة في دهس قظيع من الماشية بـ 40 رأسا تعرضت 4 منها للنفوق ، وفي حادث آخر تعرض شخص في بلدية بكارية إلى حروق على مستوى البطن واليدين والوجه ونقل على جناح السرعة إلى مستشفى بوقرة بولعراس في حين حول المصابين الأربعة إلى قسم الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الدكتور عالية صالح بتبسة