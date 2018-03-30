تدخلت االوحدة الثانوية للحماية المدنية فرقة باب الزياتين بتبسة لأجل نقل 4 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 10 و56 سنة بعد ان اصيبوا مساء اليوم الجمعة بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور نجم عن انحراف سيارة كليو واصطدامها بجداؤ منزل على مستوى الطريق الوطني رقم 82 المنؤدي الى الحدود التونسية وذلك بعد ان تسببت شاحنة من نوع شكمان بسرعتها الفائقة في دهس قظيع من الماشية ب 40 راسا تعرضت 4 منها للنفوق ، وفي حادث اخر تعرض شخص في بلدية بكارية الى حروق على مستوى البطن واليدين والوجه ونقل على جناح السرعة الى مستشفى بوقرة بولعراس في حين حول المصابين الاربعة الى قسم الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الدكتور عالية صالح بتبسة