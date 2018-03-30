استغل بعض مديري الابتدائيات توصيل ربط المدارس بتبسة بالانترنت، فحوّلوا كوابل إلى السكنات الوظيفية بعدما خرقوا تعليمة تحمل أعباء الكهرباء والماء، أين أقدم أغلبيتهم على جلب الكهرباء والماء بطريقة غير قانونية خفية عن سونلغاز ومؤسسة المياه، إلى المساكن الوظيفية، إما بسرقة الكوابل من المطاعم، أو الحجرات مباشرة، مع ما تمثله هذه الوضعية من تبديد للمال العام وخطر على شبكة الكهرباء الداخلية. يحدث هذا في وقت تتوفر المصالح المعنية على تعليمة الوزارة الوصية بتحمّل شاغل السكن الوظيفي لهذه الأعباء على عاتقه الخاص، ويستمر هذا تحت عنوان من “زيتو نقليه”.