ثارت ثائرة معوق ضد إدارة مديرية النشاط الاجتماعي لولاية سوق أهراس، على تماطل المديرية في منح بطاقات الإعاقة لمختلف الأصناف، خاصة بعدما علم أن اللجنة الطبية تم حلها منذ حوالي 3 أشهر. ولم يفتأ هذا الأخير، الذي تشنجت أعصابه، مطالبة المدير ليس بالكف عن طرد المعوقين ومنع استقبالهم من طرف رؤساء المصالح فحسب؛ بل ذهب إلى حد اتهامه بتسخير سيارات المديرية لتنقلات أبنائه يوميا إلى بلدية تاورة للدراسة، الأمر الذي كان وراء البلبلة التي شهدتها المديرية طيلة الأسبوع الماضي، خاصة بعد رفض المدير الأخذ بعين الاعتبار تقرير إحدى الموظفات حول تجاوزات في التسيير.