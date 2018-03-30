أكد البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة في دعم شركائها في الدفاع عن أنفسهم، مؤكدا أن إجراءات الحوثيين تثبت تورط الحرس الثوري الإيراني.



وقال البيت الأبيض في بيان الجمعة، إن الحوثيين ردوا على مساعي الأمم المتحدة لإعادة تفعيل العملية السياسية بالتهديد بمزيد من الهجمات الصاروخية المتهورة، مثل تلك التي نفذوها يوم الأحد (على السعودية).



وحسب البيان، قال البيت الأبيض، إن إجراءات الحوثيين تشكك في التزامهم بعملية السلام، وتثبت مجددا أن الحرس الثوري الإيراني يواصل تعطيل العملية السياسية وتصعيد الأعمال العدائية، وزعزعة استقرار المنطقة من خلال تزويد الحوثيين وغيرهم بالسلاح.