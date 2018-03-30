قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن الكرة الأوروبية خسرت ”لاعبا كبيرا“ بانتقال زلاتان إبراهيموفيتش إلى لوس انجليس جالاكسي لكن هذه الخطوة ستساهم في رفع مستوى الكرة في الولايات المتحدة.



وأنهى إبراهيموفيتش الأسبوع الماضي مسيرة قصيرة وناجحة في مانشستر يونايتد الذي فاز معه بكأس رابطة الأندية الانجليزية والدوري الأوروبي ليصبح أحدث لاعب بارز ينتقل للدوري الأمريكي للمحترفين في ختام مسيرته الرياضية بعد ديفيد بيكام وستيفن جيرارد وتييري هنري وفرانك لامبارد.



وانتهز مورينيو فرصة المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة سوانزي سيتي في الدوري يوم السبت ليعرب عن تقديره للمهاجم السويدي صاحب اللمسات السحرية والذي سبق أن دربه حين كان يلعب في انترناسيونالي.



وقال مورينيو للصحفيين ”أشعر دوما بالحزن عندما يقترب لاعبون بارزون من نهاية مسيرتهم.



”أتذكر آخر مباراة خاضها لويس فيجو معي وقت أن كنا في انترناسيونالي. كانت واحدة من أكثر اللحظات حزنا في حياتي. أما وداع زلاتان فهو أكثر تأثيرا لأنه لاعب عظيم خسرته الكرة الأوروبية“.



وأضاف ”لكن انضمامه لفريق لوس انجلس جالاكسي سيكون مفيدا له في هذه المرحلة كما سيفيد كرة القدم الأمريكية بسبب ما يستطيع أن يقدمه وبسبب شخصيته وحماسه وأدائه الاحترافي“.